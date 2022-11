Gouden dwarsligger voor Astrid Schots

SNEEK-Onder luid applaus kreeg Astrid Schots in het modelspoormuseum in Sneek de Gouden dwarsligger. In de Grote Kleine Treinencompetitie won ze vijf keer de creativiteitsprijs. Daarmee bezorgde ze haar team groen extra bouwtijd. Uiteindelijk bereikte team groen de derde plaats. Dat leverde een bronzen locomotief op. De gouden locomotief voor de eerste plaats ging naar team blauw.

De afgelopen zes weken hebben modelbouwers op tv laten zien waar ze toe in staat zijn. Er werden in korte tijd banen gebouwd met als thema beroemde treinreizen, beroemde sprookjes, Nederland oh Nederland, werk aan de winkel en op vakantie in Europa. Tijdens elke uitzending kregen de teams een onverwachte dwarsligger. Vaak meerdere spullen die creatief in de modelbaan verwerkt moesten worden. Astrid won voor team groen vijf keer de dwarsligger en werd daarmee de koningin van de dwarsliggers. Dat leverde haar de gouden dwarsligger op. Winnaar van de Grote Kleine Treinencompetitie werd uiteindelijk team blauw. Die winnende baan en die van team groen zijn nu te bewonderen in het Modelspoor Museum in Sneek.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.