Gospelkoor Signalen viert 30-jarig jubileum met afscheidsconcert

Daarom willen de Signalen nog één keer met alle leden en oud-leden van de afgelopen 30 jaar op het podium staan. Inmiddels zijn de meeste oud-leden persoonlijk via de email uitgenodigd. Heb je als oud-lid nog geen email hebt ontvangen? Stuur een berichtje naar concert@gospelkoorsignalen.nl

Partir c’est mourir un peu

“Het was best een hard gelag voor ons om het besluit tot stoppen te nemen. De teruggang in ledental was echter al vele jaren gaande en corona heeft er uiteraard geen goed aan gedaan. Het bekende verhaal: leden werden ouder, kregen andere prioriteiten, maar aanwas kwam er niet of nauwelijks meer. Voor die leden die er nog wel bij kwamen is het afscheid extra zuur: sommige leden van het laatste uur hebben (bijna) nooit een echt optreden meegemaakt. …

Het plezier in zingen, zal voor de meeste leden echter niet verdwenen zijn, mogelijk maakt het afscheid van Signalen ook de weg vrij voor andere vormen van samen zingen, mogelijk beter passend bij de huidige tijd: in projectvorm, al of niet onder de vlag van de kerk, hoe dan ook. De Ziel van de Gospelzanger is nog springlevend en zal altijd blijven zingen”, zo laat de organisatie van het afscheidsconcert weten.

Tot ziens op zondag 2 oktober 2022 in de Zuiderkerk te Sneek. Het concert begint om 19.30 uur.