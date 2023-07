Goons & Queens Sneek brengt een exclusief shirt uit met de VIP shop

Het t-shirt wordt exclusief aangeboden via de Goons & Queens Sneek webshop en bij de VIP shop in Sneek. Daarnaast gaat 10% van de gehele omzet naar de Voedselbank van Sneek. “Delen en elkaar een steuntje in de rug geven vinden wij belangrijk. De Voedselbank vinden wij een fantastisch initiatief. Met onze andere vestiging steunen wij ook de Voedselbank tijdens acties. We hopen met deze actie ook andere ondernemers te inspireren”, aldus Stevanija, een van de eigenaren van Goons & Queens Sneek.



Het T-shirt is unisex en van premium materialen gemaakt zoals 100%biologisch katoen en volledig vegan. “Alle merchandise die wij aanbieden in onze tattoo shop komt met een keurmerk en is op eerlijke wijze gefabriceerd” zegt Stevanija. Meer informatie vind je op www.goonsandqueenssneek.nl. Onder alle bestellingen wordt een winnaar van €150,- tattoo tegoed verloot.