Golden Score Jorn Wester helpt Sneek Wit Zwart aan de winst

Daarmee was de wedstrijd in Luttelgeest bijna een blauwdruk van die van vorige week, toen de formatie van trainer Carlo Rietdijk ook pas in de slotminuten het verschil wist te maken. Dat verschil had men ook nu veel eerder tot stand moeten brengen, want de Snekers creëerden evenals tegen CVVO voldoende mogelijkheden.

Al in de openingsfase klopte de ploeg uit de Waterpoortstad een aantal keren op de deur, maar een ippon bleef zich op de niet al te beste tatami uit. Ook bij kansen voor Sidney Veltkamp en Kevin Huitema zou de arbiter van dienst uiteindelijk niet naar het midden wijzen, terwijl een vrije trap van Alwin Velds - in tegenstelling tot vorige week - deze keer niet verder kwam dan de muur. Derhalve bleef het na 45 minuten bij 0-0 en dat terwijl Sneek Wit Zwart toch mogelijkheden had om bij wijze van spreken een eerste strafje uit te delen.



Na de wisseling van speelhelft was het beeld identiek aan de eerste helft. Opnieuw domineerde Sneek Wit Zwart, maar evenals voor rust bleef de beslissende worp uit. Zo verdween een poging van afstand van Veltkamp naast, waarna de bal ook bij de volgende aanvallen en mogelijkheden er maar niet wilde. Rietdijk had toen inmiddels Joey Huitema naar het front gestuurd en zou even later met het inbrengen van Jorn Wester de druk naar voren nog verder opvoeren. Dat resulteerde in een vrije trap op de rand van de zestien en die werd door Kevin Huitema op fraaie wijze via de onderkant van de lat verzilverd. Wasari....en met nog tien minuten op de klok leek dat voordeel beslissend te gaan worden.



TONEGO reageerde en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liep Sneek Wit Zwart tegen een straf aan, al was dat niet wegens passiviteit. De bal verdween op de stip, waarna Joost Op den Kelder de thuisclub tegen de verhouding in op gelijke hoogte bracht. Daar waar de vierde overwinning op rij aanstaande leek, leek nu het eerste puntverlies aanstaande. Leek, want nadat de thuisclub in de slotminuten eerst nog een aantal hachelijke situaties overleefde, plaatste Jorn Wester bij het scheiden van de markt alsnog "the Golden Score" op het bord.



Daarmee voorkwam de invaller zoals hiervoor al werd vermeld, het eerste puntverlies en daardoor blijft Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag als gastheer van Scharnegoutum '70 optreedt, met de volle mep uit vier duels en met twee punten voorsprong op naaste belager Workum koploper in drie A.

T.O.N.E.G.O. - Sneek Wit Zwart 1-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (80.), 1-1 Joost Op den Kelder (86.-pen.) , 1-2 Jorn Wester (90.+1)

Scheidsrechter: J. Kingma

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Thijs Goes, Dani Mohamad, Joris Speelman, Alwin Velds, Daniël Bennik, Dani Mohamad (55. Joey Huitema), Stefan Westhof Jan Dommerholt (74. Jorn Wester), Kevin Huitema en Robin Semplonius.

Bron: https://pengel.weebly.com/

