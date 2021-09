Gokproblemen voorkomen: enkele tips

Niet iedereen gaat naar een fysieke casino, maar meedoen aan een loterij is ook al een vorm van gokken. Gokken is dus maatschappelijk geaccepteerd in onze samenleving en het brengt ook veel fijne voordelen met zich mee. Tegelijkertijd kun je door gokken ook flink in de problemen komen. Zeker wanneer je verslavingsgevoelig bent. In dit artikel geven wij enkele tips, zodat jij gokproblemen kunt voorkomen. Als jij je aan de onderstaande tips houdt, is de kans groot dat je optimaal kunt genieten van een gokspelletje.



Speel met mate



Een gokverslaving hoeft niet direct te betekenen dat je diepe schulden hebt en dagelijks aan het gokken bent om dit terug te winnen. Dit is vaak wel een beeld dat er ontstaat van een gokverslaafde in een online casino. Dit komt ook omdat er veel gokfilms zijn waarbij een hoofdpersoon een dergelijk personage speelt. Maar je kunt ook een gokverslaving hebben terwijl je aan het winnen bent. Ben jij bijvoorbeeld dag en nacht bezig met gokken? Praat je constant met vrienden over gokken? Kun jij je bijna op niets anders focussen? In dat geval ben je geobsedeerd door het gokken en kan een verslaving op de loer liggen. Mocht jij je herkennen in dit beeld, dan is het aan te raden om een tijdje niet te gokken. Mocht je daar echt problemen mee ervaren, dan kun je ervoor kiezen om externe hulp te zoeken. Er zijn gelukkig veel instanties die jou kunnen helpen om van een verslaving af te komen.



Speel nooit met geleend geld



Het is nooit verstandig om met geleend geld te spelen. Daar gaat het meestal ook mis. Als je geld hebt verloren met gokken, dan heb je snel de neiging om het weer terug te winnen. Dit is zeker het geval wanneer je met geld gaat spelen dat je eigenlijk niet kunt missen. Het wordt nog erger als je dan geld gaat lenen om dit geld terug te winnen. Het kan dan zijn dat je dat geld ook weer verliest en zo kom je steeds verder in de problemen en zo kun je ook verslaafd raken aan gokken zelf. Daarom is het verstandig om altijd met geld te spelen dat jij echt kunt missen. Je kunt daarvoor geld apart zetten.



Stel limieten in



Als je fysiek gaat gokken, dan is het verstandig om slechts een specifiek bedrag mee te nemen. Ben je dit geld kwijt? Dan heb je pech gehad. Laat je pinpas dan ook thuis, want op die manier kom je niet in de verleiding om steeds geld bij te pinnen. Als je in een online casino gaat gokken, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om limieten in te stellen. Je kunt dan niet meer geld storten dan dit specifieke bedrag. Sommige gokwebsites bieden dit al automatisch, maar je kunt er ook voor kiezen om dit zelf in te stellen. Daarvoor kun je het beste even contact opnemen met de klantenservice. De meeste betrouwbare online casino's hebben een goede online service.