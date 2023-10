Goede prestatie John Wortel tijdens EK powerliften Boedapest

BOEDAPEST- Afgelopen zondag vond het Europese junioren kampioenschap in de -93 kg plaats in Boedapest. Na enkele tegenslagen bij het EK vorig jaar en het NK en WK dit jaar heeft John Wortel zich goed herpakt en zijn Junioren tijd mooi afgesloten met een totaal van 767,5kg, waarvan een 275kg squat, 190kg bench press (NR) en 302,5kg deadlift.

Hiermee heeft John Wortel een 6de plaats weten te behalen op dit EK, binnen een sterk klassement en ook een nieuw nationaal junioren record weten te pakken op het onderdeel bench press. Deze geldt voor zowel het powerliften als het single lift bench press record dus officieel gezien twee records.

Het is nu tijd om verder aan zijn kracht te bouwen en te kijken of John Wortel zich kan kwalificeren voor het WK in de open klasse. Verder zal hij zich komend jaar ook bezighouden met zijn coaching binnen het powerliften om deze in Friesland beter op de kaart te zetten. Het is een groeiende sport waarin veel jongeren met potentie door coaching sneller en veiliger hun doelen weten te behalen, en hier wil John met zijn ervaring graag aan bijdragen.

Auteur: Angela de Boer