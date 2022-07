Goede oogst voor it Plattelânswinkeltsje!

SNEEK - "Deze week hebben we volop courgettes geoogst en er komen nog veel meer", vertelt Brechtsje Feenstra van it Plattelânswinkeltsje enthousiast. "De pompoenen en kalebassen doen het trouwens ook supergoed. De zonnebloemen komen nu op en de gladiolen en dahlia's staan er eveneens goed voor".

Verder zijn de Feenstra's druk bezig met de voorbereidingen om het nieuwe winkeltje een mooi plekje te geven op de pôle. Dus zeer de moeite waard om een kijkje te nemen.

Het winkeltje staat weer vol met leuke dingetjes en lekkernijen, waaronder de zelfgemaakte drievruchtenjam, aardbeienjam en natuurlijk de net geoogste courgettes! "Dus hebben we binnenkort de courgettesoep ook weer in de koelkast".

Iedereen van harte welkom! Het is volop zomer in it Plattelânswinkeltsje aan de Eastwei 50 (tevens Rustpunt en bereikbaar via Oppenhuizen).

Bron: Topentwelonline.nl