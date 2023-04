Goede eerste wedstrijd voor Flits van Snits

URETERP/SNEEK- Na afgelopen seizoen was het duidelijk dat de Flits van Snits toe was aan een nieuwe fiets; de keren dat de fiets niet meer lekker doorschakelde of dat de ketting er weer eens afvloog, waren inmiddels niet meer op twee handen te tellen. Maar het had niet veel gescheeld, of Leon en piloot Patrick hadden niet eens aan de start van de eerste wedstrijd van het seizoen kunnen verschijnen.

Race tegen de klok

De levering van de nieuwe fiets ging niet vlekkeloos; eerst werd er een frame met de verkeerde maten bezorgd. Toen gingen er weer weken overheen, terwijl het paasweekend steeds dichterbij kwam. Op 21 maart werd de nieuwe tandem eindelijk bezorgd. Na demontage werd de fiets in de Friese driekleur gespoten door Schade Centrum Sluyter. Daarna moest de fiets weer gemonteerd worden. Afgelopen vrijdagochtend werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe tandem: de derailleur moest nog worden afgesteld.

Vrijdagmiddag maakten Leon en Patrick een kort trainingsrondje van 35 km om aan de nieuwe racetandem te wennen. Maandag was het al zover: de ronde van Ureterp!

Goede race

Het was een mooie dag in Ureterp en iedereen had er zin in. Glimmend van trots verschenen Leon en Patrick aan de start op hun fonkelnieuwe tandem. En toen gingen ze van start! Er werden meteen flinke snelheden gefietst: gemiddeld 36 kilometer per uur! Helaas moesten Patrick en Leon hun meerdere erkennen in winnaar Jayden Dekker. Hij ging er bij de start meteen vandoor en was niet meer in te halen. Patrick en Leon besloten hierop hun eigen koers te rijden en eindigden na 25 kilometer op een keurige tweede plaats.

Een tikkeltje teleurgesteld, maar toch ook heel blij met de nieuwe fiets die werkelijk als een zonnetje reed, gingen ze weer huiswaarts. Op naar de volgende wedstrijd: de Ronde van Volendam op 30 april.

Extra piloten gezocht

Het is natuurlijk enorm knap dat Leon met zo weinig training al zulke resultaten weet te behalen. Toch zou het leuker zijn als hij nog een extra piloot zou hebben, om naast de wedstrijden mee te kunnen trainen. Dan kan hij zich bij de wedstrijden pas echt goed meten aan zijn tegenstanders, die meestal minimaal drie keer per week trainen.

Lijkt het je leuk om een trainingsmaatje voor de Flits van Snits te worden om zo Leon nog verder te brengen? Kijk dan op frysketandem.nl of neem contact op via: harry@frysketandem.nl