Goed voorbereid aan de start van de Mar-athon? 3 tips voor hardlopers!

Eten voor en tijdens de wedstrijd

Eet zo veel mogelijk vezelarm in de uren voor de start. Door het constante schudden van je maag tijdens het hardlopen kun je anders onderweg steken krijgen. Eet kort voor de wedstrijd hooguit nog een banaan of een sportgelletje. Wanneer je onderweg gelletjes of sportdrank wilt nemen, oefen dit dan van tevoren goed tijdens trainingen.

Niet te snel starten!

Dit is misschien wel de meest gemaakte fout. Door het enthousiasme van het publiek en de adrenaline van het startschot gaan veel hardlopers van start alsof ze Usain Bolt zijn. De eerste kilometer gaat altijd goed, maar later in de wedstrijd kom je de zogenaamde ”Man met de hamer” tegen. Door rustiger te starten heb je minder verval in de tweede helft, hierdoor loop je uiteindelijk sneller en kun je onderweg meer genieten.

Goede schoenen

Een goed paar hardloopschoenen is geen overbodige luxe. Niet alleen loopt dit prettiger, je verkleint ook aanzienlijk de kans op blessures. De beste hardloopschoen voor jou is heel persoonlijk. Dit hangt bijvoorbeeld af van lichaamsgewicht, looptechniek, afstand en snelheid. Laat daarom een specialist jou het beste paar hardloopschoenen “aanmeten!”

