Go Ahead Kampen na één helft al klaar met LSC 1890

Knul(lig)

Rodi de Boer ging er al vanaf voordat hij er op Middenwetering op kwam. De centrale verdediger raakte in de warming-up namelijk geblesseerd en werd vervangen door Bradley Steensma. Die beleefde in de openingsfase niet bepaald zijn “finest hour”. Na niet al te scherpe verdedigen gebruikte Wilbert Wessels hem namelijk als “Drehpunkt" en was de openingstreffer een feit. Een dik kwartier later leidde een misser van Steensma de volgende treffer in en die kwam op naam van Luuc Knul die maximaal van Steensma’s knulligheid profiteerde (2-0).



Historie

Nadat Jocelyn Haaima de bal na voorbereidend werk van spitse Wytse Tjalsma naast tikte, breidde de thuisclub de voorsprong in de laatste minuten van de eerste helft uit. Eerst liet Jami Kooiman de drie-nul noteren en bij het scheiden van de markt tilde Knul met zijn tweede van de middag de stand naar vier-nul. Daarmee was het voor LSC 1890 na één helft al klaar, al schreef Brian Bok bij het begin van het tweede bedrijf nog wel historie door de eerste Sneker treffer na de rentree in de eerste klasse voor zijn rekening te nemen.



Doekje

Het was echter niet meer dan een doekje voor het bloeden en dat doekje zou in het verdere verloop van het tweede bedrijf nog rooier kleuren. Vier minuten na Bok’s eretreffer schoot Sven Helledoorn namelijk nummer vijf tegen de touwen en weer acht minuten later maakte Alexander Sijtsma namens de rood-gele squadra het halve dozijn vol. Daarna geloofde de ploeg van trainer Edwin van Nijen het wel en bleef LSC 1880 een grotere oorwassing bespaard.



​Na de oorwassing in Kampen heeft LSC 1890 twee weken de tijd om de wonden te likken. Komend weekeinde hebben de blauwhemden namelijk geen competitieverplichtingen, waarna de Snekers op zaterdag 14 oktober a.s. op sportpark Wiarda in Leeuwarden worden verwacht voor het treffen met Blauw Wit ’34.

Go Ahead Kampen - L.S.C. 1890 6-1 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Wilbert Wessels (5.), 2-0 Luuc Knul (22.), 3-0 Jarni Kooiman (37.), 4-0 Knul (44.) 4-1 Brian Bok (54.), 5-1 Sven Hellendoorn (58.), 6-1 Alexander Sijtsma (66.)

Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart: Jocelyn Haaima (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Martin de Haan (Nils Bruining), Rens Zwaagstra, Bradley Steensma, Aaron Brouwer, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (Jens Knoop), Rik Jongstra (Per Eggens), Wytse Tjalsma en Jocelyn Haaima (Brian Bok)