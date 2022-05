Glooiende kust bij Oudemirdum decor van 'Het Verdriet van de Zuiderzee'

OUDEMIRDUM - In augustus en september vormt de glooiende kust bij Oudemirdum het decor van de muziektheatervoorstelling 'Het Verdriet van de Zuiderzee'. Een locatievoorstelling over de ecologische en maatschappelijke gevolgen van het dichten van de Afsluitdijk. Een samenwerking tussen muziektheatergezelschap Orkater en theater De Lawei bij het Oudemirdemerklif.

Deze week kreeg de pers alvast een voorproefje. Op 28 mei is het precies negentig jaar geleden dat het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht werd. Een historisch moment. Op diezelfde Afsluitdijk kwam een groot deel van de cast van ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ voor het eerst samen. Schrijver en regisseur Geert Lageveen, acteurs Manoushka Zeegelaar Breeveld, Keja Klaasje Kwestro, Simme Wouters en Nick Livramento Silva en muzikant Sytze Pruiksma troffen elkaar voor een eerste lezing en brachten muziek en een lied ten gehore.



Tekst gaat verder onder de video



Einde voor visserij

Al in 1891 schetste Cornelis Lely het eerste concept voor de afsluiting van de Zuiderzee. In

1920 ging de eerste schop de grond in, twaalf jaar lang werkten duizenden mensen aan de

bouw van de ruim 30 kilometer lange dijk. Een iconisch staaltje waterwerken die het einde

betekende van De Zuiderzee. Het zoute water werd zoet, vele vissoorten stierven uit en de

visserij in aangelegen dorpen kwam definitief tot stilstand. Een enorme biodiversiteit

verloren. Een ecocide van formaat. De voorstelling ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ biedt dit

perspectief eindelijk een groot podium.



Heimwee voelbaar

Archiefbeelden van 28 mei 1932 tonen de mensen die de eerste oversteek maakten, met als boegbeeld de dolenthousiaste Grietje Bosker. Zij maakte geschiedenis door als eerste vrouw,blootsvoets en met opgetrokken rokken naar de overkant te springen. Aan de hand van verhalen over mensen die rond de Zuiderzee leefden, zoals Grietje Bosker en de broers Inne en Minne Minnes wordt in de voorstelling ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ de heimwee naar een verloren zee voelbaar gemaakt.

Voor het eerst

Onder grote belangstelling van de betrokken projectpartners, gemeente De Fryske Marren,

Kunstkring Gaasterland, Bezoekerscentrum Mar & Klif, Arcadia, medewerkers van

Schouwburg De Lawei en Orkater en de Friese media las Geert Lageveen samen met de cast

voor het eerst een aantal scènes uit het stuk. Met het IJsselmeer op de achtergrond zong

Manoushka Zeegelaar Breeveld een nummer uit de voorstelling gecomponeerd door Radek

Fedyk en begeleid op gitaar door Simme Wouters.

Première

Het Verdriet van de Zuiderzee speelt deze zomer op het Oudemirdumerklif, dat in de jaren

‘30 als één van hun eerste natuurgebieden werd aangekocht door Natuurmonumenten. Op deze bijzondere locatie maken Orkater en De Lawei een onvermijdelijke muziektheatervoorstelling met weids uitzicht over het water dat alles nog weet. Met Manoushka Zeegelaar Breeveld, Keja Klaasje Kwestro, Jasper Stoop, Simme Wouters en Nick Livramento Silva en muziek door Radek Fedyk, Sytze Pruiksma en Harald Austbø.

Het Verdriet van de Zuiderzee is onderdeel van Arcadia 2022 en gaat in première op 13

augustus. De speelperiode is van 10 augustus tot en met 11 september. Er zijn inmiddels ruim 5.000 kaarten verkocht. Meer informatie is te vinden op www.verdrietvandezuiderzee.nl.