Gloednieuwe website fumo.nl live: Wet- en regelgeving voor bescherming van onze leefomgeving beter te vinden

FRYSLAN - De website van de Friese omgevingsdienst is volledig op de schop gegaan. Fumo.nl is nog steeds te herkennen aan de huisstijl, maar veel moderner én toegankelijker. Vooral dat laatste vindt FUMO-directeur Pieter Hofstra belangrijk: ‘Inwoners en bedrijven moeten bij ons makkelijk de juiste informatie kunnen vinden over de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Preventie door goede informatie is beter dan handhaven. Zo werken we samen aan een schone en veilige leefomgeving.’

De FUMO heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het takenpakket is sinds de oprichting uitgebreid en er is steeds meer specialistische kennis in huis. Een nieuwe website met actuele informatie en duidelijke teksten is een logische vervolgstap.

Digitale toegankelijkheid

De nieuwe website is toegankelijker dan de oude. Dit is sinds 2018 verplicht voor alle overheidsinstanties. Een ontwikkeling waar de FUMO volledig achter staat. In het ontwerp én in de techniek van fumo.nl staat toegankelijkheid voorop, zodat de informatie ook beschikbaar is voor mensen die kleurenblind, laaggeletterd of doof zijn. Pieter Hofstra: ‘De site is gebruiksvriendelijk voor iedereen. We blijven de website continu ontwikkelen om volledig aan de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites te voldoen.’

De FUMO

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is in 2014 opgericht en levert een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. Dat doet de FUMO door de gemeenten, de provinsje en het Wetterskip te ondersteunen bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies op het gebied van milieu en omgeving. Daarbij zoekt de Friese Omgevingsdienst continu naar de balans tussen milieu en economie.