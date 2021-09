Gloed bij Lewinski

SNEEK- Zondag 10 oktober treedt Gloed op bij Lewinski. Vanaf 2005 heeft Gloed in dezelfde samenstelling het publiek met enthousiasme en speelplezier deelgenoot gemaakt van haar kleinkunst: verhalende Nederlandstalige liedjes op basis van gedichten.

De groep gaat deze middag zeker het lied ‘Anderen’ ten gehore brengen. Een lied op basis van een gedicht van de Drentse dichter en schrijver Gerard Nijenhuis (Bronneger) die op zijn geheel eigen wijze Anderen beschrijft. De vier muzikanten spelen daarnaast voornamelijk de liedjes van hun 4e cd ‘Vier!’ maar ook nieuwe en nummers van eerdere cd’s.

Met enige regelmaat beklimmen de muzikanten van Gloed de podia van kleine theaters door heel Nederland. Daarmee heeft de groep haar sporen achtergelaten. Bij het uitbrengen van iedere cd kreeg de groep aandacht van lokale, regionale en landelijke radio-omroepen en van dagbladen. Regelmatig weerklinkt de gevleugelde uitspraak van Kick van der Veer

(‘Andermans Veren’ Radio 5) over Gloed door in de reacties van programmeurs en publiek: “Gloed is goed.”

De kracht van Gloed schuilt in de intieme en ook vrolijke sfeer die zij tijdens concerten creëren. Een balans tussen ingetogenheid en dynamiek, vrolijke luchtigheid en melancholiek. De zangeres verstaat de kunst van het (zingend) vertellen: haar toelichtingen over de nummers geven extra kleur aan een concert. De teksten van Gloed zijn betekenisvol: met humor, emotionele lading en een kwinkslag. Regelmatig vanuit de blik van een onbevangen kind.

De muziek is meeslepend en gevarieerd: aanstekelijke ritmes en meeslepende melodieën. De arrangementen ontwikkelen de muzikanten in gezamenlijkheid, de composities zijn over het algemeen van de hand van Gerard Veltrop, gitarist en componist van Gloed.

Hij liet zich inspireren door o.a. het werk van: Judith Herberg, Jam Hanlo. Leo Vroman, Joke van Leeuwen, Jacqueline van der Waals, Frank Eerhart, Paul Asselbergs, Sara Kay, Gerard Nijenhuis, Mariken van de Bovenkamp en Marinus van der Werf.

GLOED (kleinkunst)

datum zondag 10 oktober inloop 15.00, start programma 15.30 uur.

VVK 15,- deurtickets € 17,50