Global Goals vlag verdwenen

SNEEK- Op 23 september namen talloze Nederlandse gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, de Rijksoverheid en ambassades deel aan een vlaggenactie om hun steun uit te spreken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. In totaal worden maar liefst 850 Global Goals-vlaggen gehesen. Zo ook in Súdwest-Fryslân.

Ook SWF-wethouder Marianne Poelman hees die morgen de Global Goals vlag: ‘Wij willen bijdragen aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat klinkt hoog over, maar de 17 Global Goals vatten perfect samen hoe die betere wereld eruit moet zien. Deze doelen zijn een leidraad in ons denken en handelen. Met als doel een samenleving waar iedereen fijn kan wonen, werken en genieten”, liet de wethouder weten.

Vlag verdwenen

Toen de een medewerker van de gemeente Súdwest-Fryslân vrijdagmiddag de vlag wilde inhalen, bleek deze verdwenen. Tot nu is de vlag nog niet terug. Of er aangifte van de vermissing is gedaan is niet bekend.