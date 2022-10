Glasvezelcampagne in Sneek gaat van start

SNEEK-DELTA Netwerk start met een glasvezelcampagne in Sneek. Als 20% van de inwoners uit deze stad ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 21 december 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl. Op meerdere momenten zullen informatieavonden gehouden worden om de inwoners te informeren over de campagne en de mogelijkheden van glasvezel.

Zarah van den Berg, project manager bij DELTA Netwerk vertelt: ʺWij hebben als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Zo hebben we vrijwel heel de gemeente Súdwest-Fryslân al aangesloten of in aanleg. Dit voorjaar bleek er ook voldoende animo onder de inwoners van Bolsward en Makkum. Ook Sneek verdient het internetnetwerk van de toekomst en krijgt daar nu de kans voor.ʺ

(Online) informatieavonden Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over glasvezel, de kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Netwerk informatieavonden. Inloop is vanaf 19.00 uur, waarna vervolgens om 19.30 uur een presentatie start. Hierna is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Deze informatieavonden vinden plaats op:

· Vrijdag 28 oktober - Wijkgebouw 't Roefke, Valkstraat 17.

· Dinsdag 1 november - Wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169.

· Dinsdag 8 november - Wijkgebouw De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8a.

· Woensdag 9 november - Wijkcentrum De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22.

Ook is er een online informatieavond. Op 27 oktober vanaf 19.30 uur kan iedereen deze eenvoudig volgen via een computer, tablet of telefoon. Meer informatie hierover of aanmelden voor deze informatieavond kan via deltanetwerk.nl.

Over DELTA Netwerk DELTA Netwerk richt zich op de aanleg van glasvezel in nieuwe gebieden en is onderdeel van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber bereikt inmiddels meer dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven en groeit met 8.000 glasvezelaansluitingen per week. De ambitie is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025. DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak en er werken ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie.