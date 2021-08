Glasvezelcampagne gaat van start in Hindeloopen. Stavoren, Oppenhuizen en Uitwellingerga

Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk door vóór 29 september 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel.

Betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit

Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, studenten online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds meer ‘slimme’ apparaten zijn in een huist te vinden. Het internet houdt ons letterlijk en figuurlijk verbonden met elkaar. Glasvezel is veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan het huidige internet. Als er net als in Workum, Koudum, IJlst, Heeg en Woudsend ook voldoende animo is, krijgen ook de inwoners van Hindeloopen, Stavoren, Oppenhuizen en Uitwellingerga een glasvezelverbinding.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd



Op 23 augustus start DELTA Fiber Netwerk de glasvezelcampagne. Inwoners van Hindeloopen en Stavoren die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl kan men een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod.

Vanaf 6 september zullen ook de inwoners van Wommels, Witmarsum en Scharnegoutum een glasvezelaanbod krijgen.



Glasvezel Informatieavonden op 31 augustus, 1 en 2 september



Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond op dinsdag 31 augustus vanaf 19:30 in MFC It Harspit, Oppenhuizen, op woensdag 1 september vanaf 19:30 in De Foeke, Hindeloopen en op donderdag 2 september vanaf 19:30 in De Kaap, Stavoren. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Voor Wommels, Witmarsum en Scharnegoutum zijn de informatieavonden op 13, 14 en 16 september.



Over DELTA Fiber Netwerk

DELTA Fiber is een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Door heel Nederland zijn nu al bijna 900.000 adressen aangesloten op het netwerk van DELTA Fiber er komen maandelijks zo’n 20.000 nieuwe aansluitingen bij. De ambitie van DELTA Fiber is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025.

DELTA Fiber is eigendom van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie aan zowel consumenten als bedrijven. Bij DELTA Fiber werken ruim duizend medewerkers.



Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagnes in Hindeloopen, Stavoren, Wommels, Witmarsum, Scharnegoutum, Oppenhuizen en Uitwellingerga op gavoorglasvezel.nl.