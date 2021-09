Glasvezel Informatiepunt geopend in Wommels

WOMMELS- Vandaag opent DELTA Fiber Netwerk (DFN) officieel het een Glasvezel Informatiepunt in Wommels, maar vanaf afgelopen woensdag konden inwoners van Wommels, Witmarsum en Scharnegoutum er al terecht. Aan de Terp 60 heeft DFN een pop-up winkel ingericht waar iedereen kan binnenlopen om vragen te stellen over glasvezel in het algemeen, de huidig lopende glasvezelcampagne en het aanbod van de verschillende internetproviders. Wie wil kan zaterdag de 18e vanaf 10:00 een taartje komen eten vanwege dit mooie feit.