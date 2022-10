Gillen en griezelen tijdens de Oudegaaster 11-spokentocht

It Joo: Heksenhuis

Dorpshuis It Joo was tijdelijk het heksenhuis van waaruit de jeugd in groepen de donkere nacht werden ingestuurd. Deelnemers kregen als taak mee om bij 11 verschillende spoken een ‘bonkje” van een skelet te bemachtigen. De verschillende buurten hadden zich enorm ingespannen om de route te versieren met uitgeholde pompoenen, grote spinnen in bomen en akelige geluiden. Op het industrieterrein bij It Joo had de Joodyk zich verzameld in een donkere loods, van daaruit ging het de spookboerderij van Klaas Vleer, door de weilanden langs het gemaal en langs een grote boze boer naar de Reafinneheks waar insecten moesten worden gegeten.

Angstaanjagende stegentocht

Vervolgens een angstaanjagende stegentocht om via de “ghostbusters”-buurt, de Hoytemadyk, bij de Brek aan te komen. Ook op het water van de Brek was er geen ontkomen aan, hier waren onderwatermonsters actief en eenmaal veilig met de boot aangekomen op de camping was er ook nog een team horrorclowns te overwinnen. In de landerijen rondom Oudega was er voor de tot slot nog een aanval van een wolf voor de jeugdgroepen.

Bij de afterparty kwamen ouders, vrijwilligers en deelnemers weer bijeen en was er voor de deelnemers die het complete skelet hadden verzameld een 11-spokenkruisje. De organiserende Oudegaaster commissie sprak van een ‘schrikbarend leuke avond’.