GGZ Friesland - 'Wij zijn er niet alleen op Blue Monday'

Blue Monday is een dag, doorgaans de eerste maandag van de laatste januariweek ofwel de derde maandag van de maand, waarop mensen zich volgens de wetenschap somberder en neerslachtiger voelen dan op alle andere dagen.

Bij GGZ Friesland hebben we veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in behandeling. Psychiater Paul Seerden legt uit: ,,Voor hen is Blue Monday helemaal niet één dag in het jaar. Sommige mensen hebben bijna het hele jaar door last van deze gevoelens. Deze mensen werken aan herstel en willen graag een leven zonder klachten, maar het lukt ze niet altijd om diverse redenen.''

GGZ Friesland wil door middel van dit bericht en de video ook een ander geluid laten horen. Depressieve gevoelens en mentale problemen moeten serieus genomen worden, er zijn mensen die hier iedere dag mee worstelen en niet alleen één dag per jaar.

GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. De organisatie biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Herstel van patiënten staat voorop. Patiënten maken eigen keuzes. GGZ Friesland is er als ze hulp nodig hebben om deze te verwezenlijken. Zonder oordeel luisteren we, behandelen we en ondersteunen we patiënten. Dat lukt het beste als ze er niet alleen voor staan.