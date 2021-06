GGD neemt maatregelen om coronavaccinatielocaties koel te houden

Zo is het op de locatie in Sneek 25 graden. De GGD heeft daar tijdelijk haar intrek genomen in een voormalige garage met een plat dak. In het gebouw staan twee grote industriële koelinstallaties opgesteld om de temperatuur aangenaam te houden.

Er zijn meer medewerkers ingehuurd zodat eenieder vaker pauze kan houden om af te koelen, vertelt GGD-arts Jeannette Provoost ter plekke. Verder staat er een koelkast met water voor medewerkers en voor cliënten die dat willen.

Toch worden soms mensen door de warmte, al of niet in combinatie met de vaccinatie, bevangen. Deze mensen laten ze even rustig bijkomen, ze krijgen verkoeling en water te drinken, totdat het weer beter gaat.

Voor de vaccins mag het kwik niet boven de 30 graden uitstijgen. Met de 25 graden van nu in Sneek is het nog te doen. Als het warmer wordt, werken ze met kant-en-klare spuitjes in speciale koelkastjes. Deze worden naar de plek bracht waar de mensen een injectie krijgen.

De vijf noordelijke GGD-regio's hebben gezamenlijk een hitteplan gemaakt voor als het nog warmer wordt. Maar niet op alle locaties loopt de temperatuur hoog op. Dat is nogal verschillend, zegt GGD-arts Provoost.