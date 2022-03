GGD Fryslân trapt vaccinatieronde af in Leeuwarden:‘Jaarlijks bijna 400 mannen kanker door HPV’

SNEEK- Afgelopen maandag is GGD Fryslân gestart met een grootschalige vaccinatiecampagne voor kinderen tussen 9 en 14 jaar. Tot halverwege april worden zo’n 36.000 kinderen in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren tegen DTP & BMR, Meningokokken en HPV. Deze vier infectieziekten zijn onderdeel van maar liefste twaalf ernstige infectieziekten waar GGD Fryslân kinderen tegen vaccineert. Dit jaar worden voor het eerst ook jongens uitgenodigd voor een HPV-vaccinatie.

HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes

Tot nu toe kregen alleen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Dit jaar worden voor het eerst ook jongens uitgenodigd. Bovendien is de leeftijdsgrens aangepast van 13 naar 10 jaar, omdat de vaccinatie het meest effectief is wanneer je nog niet met het virus besmet bent geraakt. Hetty Frodl, jeugdarts GGD Fryslân: “Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 400 mannen kanker door HPV, ongeveer 80% van deze gevallen had voorkomen kunnen worden met een HPV-vaccinatie. Daarbij wordt hiermee voorkomen dat het HPV-virus wordt overgedragen. De landen om ons heen vaccineren al een aantal jaren ook jongens tegen het HPV-virus.”

‘Ik geloof wel in vaccinaties’

De broers Tieme (16) en Jisse Harkema (17) kwamen samen naar Leeuwarden voor de HPV-vaccinatie. Tieme: “Ik heb er niet echt over na hoeven denken toen ik de uitnodiging zag. Ik geloof wel in vaccinaties.” Jisse beaamt dit: “Ik dacht, als ze het vaccin al meer dan 10 jaar aan meisjes geven, zal het wel goed zijn!”

Drempel zo laag mogelijk

Omdat nu ook jongens worden uitgenodigd voor HPV en omdat de leeftijd is vervroegd van 13 naar 10 jaar, worden er zo’n 18.000 meer kinderen verwacht dan voorgaande jaren. Hilda Kok en Ineke Siebenga, coördinatoren Rijksvaccinatieprogramma: “Wij proberen de drempel voor het vaccineren zo laag mogelijk te maken. Dit doen we door meerdere vaccinatielocaties aan te bieden, zodat jongeren niet ver hoeven te reizen. Daarnaast vaccineren we nu de hele dag in plaats van halve dagen.“

Gratis en vrijblijvend

Het vaccineren is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. De GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekken hier samen in op. De vaccinatie is geheel vrijblijvend en wordt de inwoners van Fryslân gratis aangeboden.

In oktober is er weer een vaccinatieronde voor onder andere de tweede of derde HPV-prik. Ook krijgen jongeren tot 18 jaar dan nog een keer de gelegenheid om zich te laten vaccineren.