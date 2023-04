GGD Fryslân sluit prik locatie Sneek

SNEEK- GGD Fryslân sluit haar prik locaties in Sneek en Drachten. De belangstelling voor de coronaprik neemt sterk af. De vestigingen in Sneek en Drachten zijn niet meer nodig. Op 6 april, vandaag dus, wordt in Sneek de laatste prik gezet, Drachten sluit de deuren voorgoed op 11 april. De locaties worden daarna leeggehaald en in de oorspronkelijke staat opgeleverd aan de verhuurder.

Grote bijdrage aan de coronabestrijding

De GGD-vestigingen in Sneek en Drachten hebben een enorme bijdrage geleverd in het bestrijden van het coronavirus in Fryslân. Ze lagen op strategische plekken in de provincie en maakten de prik zo bereikbaar voor duizenden mensen. In Sneek werden 201.610 prikken gezet en 177.423 tests afgenomen. In Drachten werden 265.011 prikken gezet en 208.775 tests afgenomen.

1,3 miljoen prikken

Sinds 1 juni 2020 nam GGD Fryslân 1.055.064 testen af. Sinds 6 januari 2021 zette GGD Fryslân tot op vandaag 1.345.259 vaccinaties tegen corona, op vaste en mobiele locaties en bij mensen thuis, en dat loopt nog op de komende tijd. Daarnaast beantwoordde GGD Fryslân vele tienduizenden telefoontjes van Friezen over corona.

Nog een prik halen?

Heb je nog geen herhaalprik gehad na 18 september 2022? Dan kun je hiervoor nog terecht op onze locatie in Leeuwarden. Ga voor de openingstijden naar www.ggdfryslan.nl/locaties.