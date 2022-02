GGD Fryslân opent tijdelijke pop-up locaties voor vaccinatie corona in Sneek en Workum

SNEEK/WORKUM- GGD Fryslân opent in februari en maart tijdelijke pop-up vaccinatielocaties in Sneek en Workum. De pop-up in Sneek bevindt zich in het gebouw van Wijkvereniging Noorderhoek aan de Harmen Sytstrastraat 8a en in Workum in Kultuerhús Klameare aan de Merk 1.