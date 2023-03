Gezondheidsmarkt 'Fitaal Wiis' op 21 april in Heeg

HEEG - We worden steeds ouder, maar willen ook graag fit en vitaal blijven, zodat we kunnen blijven genieten van het leven. Op vrijdag 21 april organiseert TeamFRL van gemeente Súdwest-Fryslân de gezondheidsmarkt ‘Fitaal Wiis’ in Heeg. Diverse professionals die iets te maken hebben met gezondheid en welzijn zijn uitgenodigd om u informatie en tips te geven.

Aanleiding is het feit dat er iedere vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp belandt vanwege een val. De Antonius Zorggroep slaat de handen ineen met fysiotherapeuten, Patyna thuiszorg, Sociaal Collectief, huisartsen en teamFRL Súdwest-Fryslân om voorlichting te geven dit zoveel mogelijk te voorkomen.



Voor wie?

Deze markt is voor 65-plussers en andere belangstellenden uit Heeg e.o.

-Datum vrijdag 21 april

-Tijd: tussen 10.30 en 16.00 uur

-Locatie: It Heechhûs, It Eilan 67 in Heeg

-Toegang: gratis

Wat is er onder andere te doen?

Voorlichting over valpreventie en andere beweeggroepen in de regio

Informatie over (langer) thuis blijven wonen - Gezondheidstestjes

Voedingsadvies - Ontmoeten en gezelligheid

De volgende stands kunt u bezoeken:

Kersten Hulpmiddelen

GGD Fryslân

Audicien Beter Horen

Ergotherapie Patyna

Fysiotherapie Heeg

Thuiszorg

Gebiedsteam

Sociaal Collectief (o.a. mijn huis op maat)

Thuisopticiens Friesland

Thuishotel / Antonius maaltijdservice

Mobility Assistep

Yoga Freya Zandstra

Slaapcoach Johannes Krol

Rameau Voetzorg

Dorpstuin Heeg

Diëtiste

Huisartsenpraktijk Verdenius & Schadenberg en Gietema & van Kapel

Graag tot ziens op 21 april! De koffie en thee staat voor u klaar!

Voor meer vragen/informatie: Buurtsportcoach TeamFRL Lammert Harkema 06-13169152 lammert@sportfryslan.nl