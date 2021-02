Ysbrechtumers zetten zich in voor Hartstichting

YSBRECHTUM- Op 10 april as. organiseert de Hartstichting de ‘Hartstocht’. Een coronaproof wandelevenement door heel Nederland waarbij elke deelnemer vanuit zijn of haar eigen voordeur of startpunt naar keuze, een op maat gemaakte wandelroute loopt. Natuurlijk met maar één doel: zoveel mogelijk geld bij elkaar lopen. Team Hartrinners Ysbrechtum heeft deze uitdaging van harte omarmd.

En daarom gaan er op 10 april een aantal Ysbrechtumers 20 kilometer wandelen of 15 kilometer hardlopen. Met als doel zoveel mogelijk geld voor de Hartstichting bij elkaar te krijgen.

Vanwaar dit doel?

Een aantal deelnemers heeft van dichtbij de gevolgen van hartziektes en hartfalen meegemaakt. Een geliefde partner en liefvader die er heel erg onverwacht aan overleed. Een man en vader die door een aneurysma in de aorta werd getroffen en door geweldige hartspecialisten werd gered. Een vader die, heel kort geleden nog maar, overleed. Aan het hart. En een lieve, actieve man, vader en dorpsgenoot waar ze, bijna op de dag van de wandeltocht een jaar geleden, afscheid van moesten nemen omdat het hart soms niet meer kan.

Eigenlijk heeft íedereen wel iemand in z’n directe omgeving die te maken krijgt met hartziektes, hartfalen en alles wat daar bij hoort. Verdriet, angst, pijn en gelukkig ook hoop en blijdschap. Dit alles maakt dat we met hart en ziel op 10 april as. gaan lopen. Met heel veel plezier, passie en hartstocht. Maar ook met een doel. Wilt u dit doel steunen? Sponsor ons dan via deze link: https://www.hartstocht.nl/hartrinners-ysbrechtum?skip_cookies=true&#amount=0

De Hartstichting heeft met de opbrengst drie kerndoelen: “Je hart is je belangrijkste orgaan. Wij zijn er voor jouw hart, door ziekte op tijd te ontdekken en te verhelpen. We werken aan 3 belangrijke doelen om leed en sterfte te voorkomen. 1. Voorkomen dat je hartproblemen krijgt In je bloed is veel meer te zien dan we tot nu toe weten. Via een nieuwe bloedtest willen we kunnen zien of je ziek wordt, bijvoorbeeld door erfelijke factoren. 2. Snellere hulp in een noodsituatie Per week krijgen bijna 820 mensen een beroerte en 300 een hartstilstand buiten het ziekenhuis. We willen dat iedereen de verschijnselen herkent en dan direct 112 belt. 3. Betere behandeling voor de meest voorkomende ziektes 900 topwetenschappers werken elke dag aan meer kennis en medische doorbraken. Bijvoorbeeld naar een manier om de hartspier, kleppen en bloedvaten helemaal te genezen “