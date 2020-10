Wanneer wordt de coronasituatie in Fryslân ernstig?

LEEUWARDEN- De coronasituatie in Fryslân wordt steeds nijpender. Dat is onder andere te zien aan de zogenaamde signaalwaarde, die de afgelopen dagen snel hoger wordt. Vandaag staat de waarde op 158, en passeert daarmee een kritische grens. Een snel verhogende signaalwaarde kan een reden zijn om strengere maatregelen af te kondigen.

In Fryslân loopt de signaalwaarde snel op, nu het aantal besmettingen met het coronavirus in Fryslân sneller stijgt dan ooit. En een stijgende signaalwaarde kan ervoor zorgen dat de situatie in onze provincie van 'zorgelijk' naar 'ernstig' gaat.

Wat is de signaalwaarde?

De signaalwaarde wordt berekend door te kijken naar het totaal aantal besmettingen in de laatste 7 dagen per 100.000 inwoners. In Fryslân is in de afgelopen week van 1024 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met corona. Per 100.000 inwoners zijn dat er op dit moment 158, dat is de actuele signaalwaarde. Ter vergelijking: gister was de signaalwaarde nog 128, een week geleden stond hij nog op 91, en een week daarvoor op 53.

Van 'zorgelijk' naar 'ernstig'

De GGD, het RIVM, de Veiligheidsregio en het Rijk bepalen samen op welk risiconiveau een regio staat. Er zijn drie niveaus; waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op dit moment staat Fryslân op niveau 'zorgelijk' omdat de signaalwaarde hoger is dan 50. Begin oktober is dat niveau aangepast, omdat eind september de grens van 50 besmettingen per 100.000 inwoners werd gepasseerd. Overschrijdt een regio de grens van 150 besmettingen, dan is de kans groot dat het risiconiveau wordt aangepast naar de status 'ernstig'.

Vaak duurt het een paar dagen tot de het risiconiveau wordt aangepast. Zo werd de vorige kritische grens, van 50, op 28 september overschreden. Op 1 oktober werd het risiconiveau daadwerkelijk verhoogd.

Als Fryslân terecht komt op het niveau ernstig, dan is de situatie niet langer beheersbaar met de bestaande maatregelen en is hard ingrijpen noodzakelijk. Er zullen dan strengere maatregelen genomen worden om te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt en de overheid weer beter zicht krijgt op de verspreiding van het virus.

Eva Meesterberends, datajournalist