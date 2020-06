Wakker door corona stress

Vanwege het corona virus ervaren meer mensen angst en stress. De één is bang om het virus te krijgen, terwijl het bij de ander het dagelijkse leven beïnvloed: het werk of de inkomsten vallen weg, een ander ritme thuis, intensievere zorg voor de kinderen of bijvoorbeeld thuis een minder ergonomische werkplek waardoor lichamelijke klachten ontstaan.

Stress aanpaken

Door stress of drukte maken we de stoffen adrenaline en cortisol aan waardoor we slechter gaan slapen. Maar juist het slapen zorgt voor een beter immuun- en afweersysteem en zorgt dat we mentaal beter in balans zijn en een betere stemming hebben. We hebben een beter weerstand als we goed slapen. Om slaap aan te pakken moeten we dus ook stress aanpakken. Hoe kunt u stress zoveel mogelijk voorkomen en het beste blijven slapen? Deze adviezen kunnen u helpen:

1. Hou een vast slaap-waakritme aan. Ga dezelfde tijden naar bed en sta dezelfde tijd op. De benodigde aantal uren slaap verschillen per leeftijd, voor een volwassenen is dit gemiddeld 7 à 8 uren. Heel veel langer slapen is weer minder goed voor je gezondheid.

2. Ga naar buiten, beweeg en ontspan. Een goede conditie, frisse buitenlucht en afleiding zijn versterkend voor lichaam en geest.

3. Gezond en regelmatig eten. Zeker nu we meer thuis werken ontstaat er makkelijker een verkeerd eetpatroon. Ga niet met een te volle of lege maag naar bed en vermijd met name 's avonds suikers, alcohol en cafeïne.

4. Leg een paar uur voordat je op bed gaat de smartphone, tablet of laptop aan de kant. Het blauwe licht van schermen remt de aanmaak van melatonine en doet je hersenen denken dat het nog dag is.

5. Bouw de dag rustig af. Dim de lichten en doe in de avond iets ontspannens zoals een boek lezen, een warm bad nemen of een warme douche.

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op je dag. Wanneer je slecht slaapt of slaap tekortkomt heb je hier last van in je dagelijkse functioneren. Daarnaast beïnvloeden je gevoel, denken, handelen en omgeving je nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem.

Slaapoefentherapie is dan ook maatwerk en verdergaande adviezen verschillen vaak per persoon.

Deze algemene tips geven alvast een gezonde basis.

Oefentherapie Horjus helpt u ook in deze periode met slaapproblemen. In de praktijk met de benodigde maatregelen van het RIVM en het hygiëne protocol van onze beroepsgroep. Maar wilt u liever nog niet langs komen in de praktijk dan is slaapoefentherapie met beeldbellen ook een optie.

Maak een afspraak via:

www.oefentherapiehorjus.nl of Tel.: 06-54241519