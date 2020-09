Voorzitter Friese horecabond vindt strengere coronaregels onterecht

In de Randstad loopt het aantal besmettingen snel op en daar wordt ingegrepen. Cafés moeten om 1.00 uur 's nachts dicht en het licht moet een uur eerder al aan. Groepen in de horecagelegenheden mogen niet groter zijn dan 50 mensen.

Nu ook in Fryslân het aantal coronabesmettingen snel stijgt en een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, lijkt het een kwestie van tijd dat zulke maatregelen ook hier worden genomen. Van de Erve begrijpt er niets van. Volgens hem doen de Friese horeca-ondernemers al goed hun best om besmettingen te voorkomen.

Zwarte piet

"Wij kunnen het natuurlijk niet zien, als iemand zegt 'ik ben gezond', terwijl hij wel ziek is", zegt Van de Erve. "Dus we doen er echt alles aan om dit te voorkomen. En nu krijgen we klap op klap op klap, en we krijgen de zwarte piet toegeschoven. Dat is niet correct. We moeten zorgen dat het aangepakt wordt waar de bron zit, en dat is thuis. Dat is niet bij de horeca."

Boerenverstand

Volgens Van de Erve nemen de Friese horecagelegenheden en hun klanten goed de regels in acht. "Het feit dat Friesland relatief weinig corona heeft, betekent dat al die Friezen, onze gasten, onze ondernemers hun boerenverstand gebruiken en zorgen dat we het hier in toom kunnen houden."