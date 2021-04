Vignet Gezonde school voor de Thomas van Aquino: sport en bewegen

SNEEK- Op 23 maart is bij de Thomas van Aquinoschool/ IKC een onafhankelijke audit uitgevoerd in het kader van vignet Gezonde School. Op basis van de audit is het Themacertificaat Bewegen en sport positief beoordeeld. Dit vignet Gezonde School is een beloning voor goed werk dat door professionele beoordelaars in de praktijk is bevestigd. Goed leren bewegen is cruciaal in de ontwikkeling van een actieve leefstijl.