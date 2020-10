Verlaten terrassen in de Marktstraat

SNEEK- Sinds de het kabinet de gedeeltelijke lockdown afgelopen week aankondigde heeft de horeca in Nederland voor een groot gedeelte haar activiteiten moeten staken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat de gedeeltelijke lockdown ook in december nog van kracht is, liet RIVM-baas Jaap van Dissel zaterdag in een gesprek met de NOS weten. Het kabinet hoopt dat na vier weken een trendbreuk in de coronacijfers is gerealiseerd, zodat er versoepelingen kunnen plaatsvinden.