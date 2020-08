Verhalen vanuit de GGZ bij Omrop Fryslân

LEEUWARDEN-Het lijkt wel alsof het de laatste tijd steeds vaker voorkomt. Nieuwsberichten waarin gesproken wordt over een 'verward persoon'. Terwijl de GGZ het liever heeft over 'personen met onbegrepen gedrag'. Vaak zit er een heel verhaal achter deze berichten. Wie zijn de mensen die in behandeling zijn bij de GGZ en waarom zou het u of mij niet kunnen overkomen? Presentator Miranda Werkman zoekt het uit en kijkt achter de deuren van GGZ Friesland.

Aan het begin van de serie 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei' (Van binnenuit, verhalen vanuit de GGZ), komen we in contact met Bram. "Ik vond het niet fijn om opgesloten te zitten, maar het was wel echt nodig." Bram is gedwongen opgenomen en zit op De Flinter, de High Intensive Care kliniek in Franeker. Op zijn kamer vertelt hij over hoe het misging en waarom er een bevel van de burgemeester aan te pas moest komen om hem te laten opnemen. Bram was toen psychotisch en één van de kenmerken daarvan is dat je dan waanvoorstellingen hebt. Nu gaat het een stuk beter met Bram. Het helpt hem dat hij elke dag naar de dagbesteding kan om aan fietsen te sleutelen of nog beter; zijn eigen brommer. Maar hij is vooral blij dat hij zijn vrienden en familie nog om zich heen heeft. Die steun heeft hem er doorheen gesleept.

Miranda Werkman komt uit Franeker en is opgegroeid met het straatbeeld van patiënten van de GGZ. Ook is ze in haar eindexamentijd als schoonmaakster aan het werk geweest in de gebouwen van GGZ Friesland. "De verhalen van de mensen maakten toen al veel indruk op mij. De vrouw die me elke ochtend weer vroeg wat ze nu eerst moest doen; eten, aankleden, douchen of naar haar werk gaan. Elke dag gaf ik haar hetzelfde antwoord en dan werd ze weer rustig. Of het verhaal van de man die vertelde dat hij het allemaal goed voor elkaar had. Tot hij zijn vrouw verloor. Ik zie hem nog voor mij, met zijn grote handen en droevige ogen. Ik dacht; ja, dit kan iedereen overkomen."

Anno 2020 is er veel veranderd; de maatschappij is natuurlijk heel anders geworden, maar hoe zit dat met de psychiatrische zorg? GGZ Friesland laat graag zien wat er allemaal gebeurt. Patiënten en de medewerkers vertellen open en eerlijk hun verhaal en over het werk dat ze doen en wat er veranderd is.

"Per jaar krijgen ruim 7300 mensen in Friesland voor het eerst een psychische aandoening", aldus Ton Dhondt, bestuurder en psychiater van GGZ Friesland. "Ongeveer 4 op de 10 Friezen voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose. Studies laten zien dat veel mensen, liever geen psychiatrische patiënt als buurman of collega hebben, en dat nog meer hen niet als vriend, partner of schoondochter in hun leven zouden toelaten. We hopen dat door deze serie mensen zich meer kunnen verplaatsen in onze patiënten"

In deze serie van acht weken kijkt programmamaker Miranda Werkman wat er achter de deuren van GGZ Friesland plaatsvindt. Van Franeker tot Dokkum, Lemmer, Leeuwarden en Bolsward. Bram en andere patiënten doen eerlijk hun verhaal. Over wat er misging, hoe ze geholpen zijn en hoe ingewikkeld het soms kan zijn om weer een plekje in de maatschappij te vinden. De serie 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei' is vanaf 31 augustus iedere maandag te zien bij Omrop Fryslân. Van 17.15 uur af, elk half uur.