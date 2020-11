Verhalen over corona vanuit Antonius Ziekenhuis Sneek

SNEEK- Corona, oftewel COVID-19. Velen hebben er meer dan genoeg van en toch willen we er eigenlijk ook alles over weten.

De medewerkers van het Antonius ziekenhuis en thuiszorg hebben niet antwoord op alle vragen over dit virus, maar ze kunnen wél meer inzicht geven in wat er in deze tijden van COVID-19 binnen onze organisatie gebeurt. Dit doen ze op een nieuwe verhalenpagina, bijvoorbeeld met het verhaal van Freddie en Xander van haar facilitair bureau. Hierin vertellen zij over alle voorbereidingen die in het voorjaar - en nu weer in het najaar - zijn getroffen om COVID-19 zorg te kunnen bieden. Lees het hele verhaal hier: https://bit.ly/3kn2F3S

De komende tijd verschijnen er regelmatig nieuwe verhalen op deze verhalenpagina, dus houd deze in de gaten!