Vanmiddag om 16.30 uur persconferentie over uitkomsten van de coronatests AZC

SNEEK – Vanmiddag om 16.30 uur is er een persconferentie over de uitkomsten van de coronatests die dit weekeinde in het asielzoekerscentrum in Sneek zijn gedaan.

Locatiemanager Benny Schonewille van het AZC, GGD-directeur Margreet de Graaf en burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân geven een toelichting op de uitkomsten.

Waarom in Leeuwarden?

De persconferentie vindt plaats in Leeuwarden 'omdat' en wij citeren een woordvoerder 'het testen gebeurt door de GGD, die is de initiatiefnemer en zit hier op kantoor'.

Opmerkelijk is dan wel weer dat ‘vanwege de persoonlijke afstandseisen die gelden, vindt deze persconferentie plaats in WTC EXPO in Leeuwarden, zaal Milan (tweede verdieping). In het gebouw van de GGD is hiervoor onvoldoende ruimte.’