Vanaf vannacht twaalf uur Nederland in harde lockdown, ook scholen dicht

Dat de maatregelen vannacht al in gaan is om een run op winkels dinsdag te voorkomen. Volgens de NOS zal premier Mark Rutte dit vanavond om 19.00 uur bekend maken in een persconferentie.

Winkels, met uitzondering van essentiële zoals supermarkten, moeten de deuren sluiten. Dat geldt ook voor alle contactberoepen, zoals kappers en nagelsalons. Ook gaan onder andere de zwembaden, musea en theaters dicht.

Vanaf woensdag gaan ook alle scholen in Nederland weer op slot. Het onderwijs moet wederom overstappen op online lesgeven.

Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen is opgelopen tot bijna 10.000 per dag is. Dit terwijl men wilde dat dit getal half december naar 3600 zou zijn teruggebracht.

Men heeft in Den Haag wel een avondklok besproken, maar die komt er niet.