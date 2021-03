"Vanaf 1 juli weer met publiek"

DEN HAAG- Nadat publiek op een paar weken in augustus en september na al sinds maart vorig jaar niet meer welkom was, schijnt er licht aan het eind van de tunnel. Staatssecretaris Mona Keijzer liet ten overstaan van de NOS namelijk weten dat er vanaf 1 juli weer evenementen georganiseerd kunnen worden en dat de overheid bij annulering garant staat voor tachtig procent van de gemaakte kosten.

Dat geeft hoop dat er komend voetbalseizoen weer met toeschouwers langs de lijn gespeeld mag worden en dat concerten, festivals e.d. eveneens weer voor publiek toegankelijk zijn. Voor de Regio Cup, soortgelijke minicompetities en andere (jeugd)toernooien waarvoor in een aantal gevallen een vergunning vereist is en die voor mei en juni op het programma staan, biedt e.e.a. nog geen soelaas. Ook is nog niet duidelijk, of voor het deelnemen aan c.q. bezoeken van wedstrijden e.d. een vaccinatiebewijs of coronapaspoort vereist zal zijn.

Volgens minister Hugo de Jonge moet iedereen rond 1 juli in ieder geval één prik met het vaccin hebben gehad en die vaccinatiegraad vormt de basis voor de door Keijzer in het vooruitzicht gestelde versoepeling van de coronamaatregelen, waarbij het bezoeken van wedstrijden, concerten, festivals e.d. dus weer mogelijk wordt.

Bron: https://pengel.weebly.com/