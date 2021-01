Vaccineren begint woensdag nog niet in Friese ziekenhuizen; vaccins zijn er niet

SNEEK- Deze woensdag kan nog niet worden gevaccineerd in de Friese ziekenhuizen, dat blijkt uit een rondvraag van Omrop Fryslân. De Friese ziekenhuizen geven aan dat ze nog geen vaccins hebben. Dat wordt eerst geleverd aan tien centrale ziekenhuizen en die zorgen voor verdere verspreiding.

Het vaccin is al wel in Brabant. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat ze woensdag in Veghel starten met vaccineren. Die eerste vaccins zijn voor de acute zorg. Dat betekent de medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp en de covid-afdeling.