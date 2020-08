Unieke Team Wybe waterfiets zaterdag te water

KOUDUM- TeamWybe, een vriendengroep die zes jaar geleden is opgericht ter nagedachtenis van Wybe Leenstra uit Koudum, voltooide vorig jaar de Fietselfstedentocht op de bierfiets en komt in 2021 met een nieuwe actie. De vrienden willen de Elfstedentocht opnieuw fietsen, maar dan over de Friese wateren. Onder de naam Team Wybe Wetterfyts 11-steden 2021 wil de groep tijdens het Pinksterweekend van 21 mei tot en met 23 mei 2021 proberen deze tocht in 40 uur te volbrengen.

Oud-Koudumer Hylke Zijlstra heeft deze speciale waterfiets ontworpen en Hessel Fekkes uit Koudum heeft de waterfiets gebouwd. Acht mensen kunnen tegelijk op de waterfiets trappen en er is plek voor een bestuurder. In verband met de maatregelen wordt zaterdag 29 augustus om 14.00 de waterfiets in besloten kring gedoopt en te water gelaten.

Om 14.30 uur varen ze richting Workum via de Nije Feart. Vanaf de B-weg langs de N359 kunnen overige belangstellenden ons langs de route volgen. Team Wybe zet zich door middel van (fiets)acties in om geld in te zamelen voor de bestrijding van levensbedreigende ziektes. Afgelopen jaar haalden ze 33.500 euro op voor de Maarten van der Weijden Foundation met hun Bierfietselfstedentocht . En de jaren ervoor door diverse acties ruim € 75.000,- voor KWF Kankerbestrijding, MS en Stichting STOP Hersentumoren.