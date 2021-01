Twintig coronabesmettingen bij zorginstelling in Sneek, omwonenden niet geïnformeerd

SNEEK- In zorginstelling Bonifatiushuis in Sneek zijn twaalf bewoners en acht medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Eén van de bewoners is overgeplaatst naar het speciale Covidhuis in Heerenveen, de andere bewoners worden op hun eigen kamer verzorgd.

Het Bonifatiushuis is vanwege de corona-uitbraak dicht voor bezoekers. Bij de zorginstelling hoort ook een deel met aanleunwoningen. De bewoners daarvan zijn per vergissing niet op de hoogte gebracht van de besmettingen, maar ze hadden het nieuws wel gehoord. Ze maakten zich grote zorgen. Ze krijgen een excuusbrief van zorgorganisatie Patyna, waar het Bonifatiushuis onder valt.

Er zijn meer instellingen waar sprake is van één of meer besmettingen met het coronavirus. Alleen bij Patyna al gaat het om De Ielânen en het Bonifatiushuis in Sneek, Martenahiem yn Tsum, Zorgboerderij BoerenBlij yn Haskerhorne, en zorgcentrum De Flinke in Koudum. De bewoners waar het om gaat, worden volgens Patyna in isolatie verpleegd, en betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd.