Tweede editie Onbeperkte Elfstedentocht in september?

Cornwerd- It giet oan - hopelijk dan - voor een tweede editie van de Onbeperkte Elfstedentocht. De Elfstedentocht voor mensen met een beperking staat voor nu gepland van 15 tot en met 19 september. Vorig jaar werd de tocht voor het eerst georganiseerd. Zo'n 100 deelnemers en buddy's legden de tocht op verschillende manieren af: van duofiets tot scootmobiel. Sinds maandag is de inschrijving voor de tweede editie geopend.

Initiatiefneemster Sandy Krijnen uit Kornwerd vertelt dat het nog zeer spannend is of het wel of niet kan doorgaan. "Het is allemaal nog zo onzeker. Niemand weet hoe we er in september voor staan, in hoeverre iedereen gevaccineerd is."

Toch is de keuze gemaakt om van start te gaan met de voorbereiding van een tweede editie. "De eerste Onbeperkte Elfstedentocht hebben we vorig jaar ook in coronatijd georganiseerd. En bovendien kost het ook tijd om alles op poten te zetten."

Doel om naartoe te werken

En dat zijn niet de enige redenen, zegt Krijnen. "Het is heel belangrijk om deelnemers een doel in handen te geven. Daar kunnen ze naartoe werken. We willen in al het pessimisme een positief vooruitzicht bieden. Met de Onbeperkte Elfstedentocht als doel komen en blijven mensen in beweging."

De coronacrisis is ook voor mensen met een beperking een lastige tijd. Juist daarom is een uitzicht op zo'n evenement mooi, vindt Krijnen. De eerste deelnemers hebben zich alweer ingeschreven, ook deelnemers die vorig jaar al meededen. Krijnen kreeg meteen al lieve berichten via de telefoon.

Logistiek gebeuren

Krijnen is tevreden over hoe het vorig jaar ging. Toch zal ook het een en ander veranderen. "Het is vooral een heel logistiek gebeuren. Een aantal start- en finishlocaties en verzorgingsplaatsen veranderen we. In Dokkum hadden we vorig jaar een finishplaats bij een schoolgebouw. We hoorden van deelnemers dat ze het liever in het centrum hadden gehad. Zo blijven we leren. We kunnen hier de draaiboeken weer op aanpassen."