Tot nu toe zo'n 38-duizend Friezen gevaccineerd, locatie Sneek volgende week open

SNEEK- Ruim zes weken na het openen van de eerste vaccinatielocatie bij het WTC Expo in Leeuwarden gaat vanaf maandag een tweede locatie open in Drachten en een week later een derde locatie in Sneek. Op dit moment zet GGD Fryslân 1090 prikken per dag. Dat betekent dat er al zo'n 38-duizend Friezen zijn gevaccineerd door de GGD.

Over de cijfers

Het aantal Friezen dat in totaal op dit moment al gevaccineerd is, ligt in werkelijkheid hoger. Dit komt omdat GGD Fryslân niet iedereen zelf vaccineert. Er komen in ieder geval nog zo'n 1200 medewerkers van ziekenhuizen bij en 460 huisartsen. Deze zorgmedewerkers zijn ergens anders in het land gevaccineerd. Ook worden op dit moment ouderen en gehandicapten in zorginstellingen gevaccineerd, maar daar zijn nog geen cijfers van bekend.