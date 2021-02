Topdrukte in het Antonius Ziekenhuis door ijsongelukken

SNEEK- Polsbreuken, gebroken heupen en hersenschuddingen; het lijstje met verwondingen door het schaatsen was afgelopen weekend lang bij ziekenhuis Antonius in Sneek. Vooral 55-plussers belandden op de Eerste Hulp nadat ze op het ijs ten val waren gekomen. "We hebben drie keer zo veel patiënten behandeld als normaal", vertelt Tineke Kroon, arts op de Eerste Hulp van het Antonius ziekenhuis.