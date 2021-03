Thuiszorg Patyna neemt slimme medicatiedispenser in gebruik

SNEEK- Als eerste zorgorganisatie in Noord-Nederland heeft Thuiszorg Patyna de medicatiedispenser cMed Plus van FocusCura in gebruik genomen. De medicijndispenser cMed Plus helpt zelfstandig wonende cliënten om zelf hun regie te houden over de medicatie, zonder tussenkomst van een hulpverlener. De technologie wordt momenteel ingezet bij verschillende cliënten in de regio’s Leeuwarden en Sneek.

"Met de cMed Plus zetten we een belangrijke stap vooruit op het gebied van medicatieveiligheid", vertellen wijkverpleegkundigen Grytsje van der Steege en Christien Merkies. "De cMed Plus helpt onze cliënten om minder afhankelijk te moeten zijn van zorgverleners en bevordert dus de zelfredzaamheid." Het wijkteam blijft betrokken bij de cliënt omdat het team wordt ingeschakeld door FocusCura mochten zij geen contact krijgen met de cliënt, wanneer deze de medicatie niet heeft ingenomen. "Een veilig en gerust gevoel voor de cliënt. Daarnaast blijft het wijkteam, waar dat nodig is, langs komen voor de overige zorgmomenten."

Hoe werkt de cMed Plus?

De cMed Plus gaat uit van de bekende medicijnrol, maar voert daar extra veiligheidscontroles op uit. Klopt het zakje in het apparaat met de cliënt en het schema dat de apotheek voorschrijft, dan geeft de cMed Plus een duidelijk licht- en geluidssignaal af als het tijd is om de medicatie in te nemen. Ook voor mensen, die minder goed kunnen horen, is de cMed Plus dus geschikt. Het zakje dat uit het apparaat komt, is voor een deel ingesneden en makkelijk te openen. Wordt de medicatie niet van het apparaat gehaald, dan wordt contact opgenomen met de cliënt en gaat de thuiszorg langs als het nodig is.