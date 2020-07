Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord bekrachtigen samenwerking voor persoonlijke zorg

FRYSLAN - Wie in nood verkeert, heeft behoefte aan snelle hulp waarmee je in je eigen taal kunt communiceren.

Voor Friese thuiszorgcliënten met een persoonsalarm is dat mogelijk. Want Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord gaan intensief met elkaar samenwerken op het gebied van persoonsalarmering. Daarvoor ondertekenden Klaas Kuilman, bestuurder Thuiszorg Het Friese Land, en Erik Wijnhof, directeur Zorgcentrale Noord, afgelopen donderdag 9 juli het contract. Binnen deze meerjarige samenwerking is alle ruimte voor een persoonlijke afhandeling van alarmmeldingen én voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in de Friese zorg.

Thuiszorg Het Friese Land en Zorgcentrale Noord werkten al met elkaar samen. Met het nieuwe contract is gekozen voor een aanpak vanuit ieders eigen expertise. Thuiszorg Het Friese Land gaat alarmoproepen voor persoonsalarmering voor cliënten in Friesland afhandelen. Dit doen zij in de eigen Friese moedertaal. Om zo de cliënt die zich mogelijk al in een noodsituatie bevindt nog beter te kunnen helpen. Zorgcentrale Noord regelt de installatie bij de cliënt thuis en zorgt voor de achterliggende techniek en administratie.

Bij de eigen centrale van de thuiszorgorganisatie in Leeuwarden zijn alle medewerkers Nederlands- én Friestalig. Dus is het logisch dat klanten die dat willen, juist door deze centrale in het Fries worden geholpen. Zorgcentrale Noord verwijst daarom Friese klanten van alle zorgaanbieders naar de centrale van Thuiszorg Het Friese Land. Ook andere thuiszorgorganisaties kunnen deelnemen aan de samenwerking om zo dag en nacht hulp te kunnen garanderen, passend bij de behoefte van de cliënt.

Met de samenwerking kan Thuiszorg Het Friese Land haar klanten nog meer vernieuwende zorg aanbieden. Denk aan dubbele medicatiecontrole, beeldzorg, telemonitoring en andere innovatieve e-healthoplossingen. Beide partijen zijn blij met de samenwerking en kijken ernaar uit deze verder uit te breiden.