SWF heeft het hoogste aantal Hersenstichting-collectanten van provincie Friesland

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 316 Hersenstichting-collectanten. Dit is het hoogste aantal collectanten van de provincie Friesland. De gemeentes Leeuwarden en Waadhoeke staan op plek nummer twee en drie. Nieuwe aanwas van collectanten blijft in heel Friesland nodig om geld op te halen voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

“Afgelopen collecteweek werd in de provincie Friesland 112,537,59 euro opgehaald”, zegt Andreas Tober, woordvoerder bij de Hersenstichting. “Namens de vier miljoen Nederlanders die een hersenaandoening hebben danken wij alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. In de komende collecteweek hopen we de opbrengst te verhogen en om dit te bereiken hebben we meer collectanten nodig. Want hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Het raakt ons vroeg of laat allemaal. Hoe meer collectanten er zijn, hoe meer mensen met een hersenaandoening we uiteindelijk kunnen helpen.” Met de opbrengst investeert de Hersenstichting in baanbrekend onderzoek, voorlichting en het verbeteren van patiëntenzorg.

Huidige collectanten per gemeente

In 2020 collecteerden 2012 mensen uit Friesland voor de Hersenstichting. Gezamenlijk hebben ze toen 112.537,59 euro bijgedragen aan de totale collecteopbrengst van ruim 1,5 miljoen euro. De drie gemeentes van de provincie Friesland die op het moment de meeste collectanten hebben, zijn in onderstaand overzicht af te lezen.

Top 3 meeste collectanten

Gemeente Súdwest Fryslan 316 Gemeente Leeuwarden 296 Gemeente Waadhoeke 279

De collecteweek 2021 is van maandag 1 februari tot en met zaterdag 6 februari 2021. Ruim 19.000 vrijwilligers lopen door heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met hersenaandoeningen. Wilt u zich ook inzetten voor mensen met een hersenaandoening? Word dan collectant of maak een online collectebus aan en collecteer virtueel. Kijk voor meer informatie op: www.hersenstichting.nl/collecte

Collecteren in coronatijd

De coronacrisis zorgt voor veel verandering. Daarom volgen wij de actuele situatie op de voet. Vanzelfsprekend volgen we de adviezen van het RIVM op en hebben we nauw contact met Stichting Collecteplan, de branchevereniging voor de landelijke collectes, voor het protocol voor alle collectes in Nederland.

We houden alle collectanten goed op de hoogte van de laatste stand van zaken. We geven advies over de beste manier om te collecteren en hoe je dat dan veilig en vertrouwd kunt doen. Of dat nu deur-aan-deur is of met een online collectebus.

Over de Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.