Suver Thús neemt huishoudelijke hulp over van Patyna

SNEEK-Om de huishoudelijke hulp voor cliënten ook op termijn goed te kunnen blijven verzorgen is zorgorganisatie Patyna voornemens om dit onderdeel aan Suver Thús over te dragen. Patyna en Suver Thús leveren op dit moment allebei huishoudelijke hulp thuis in diverse gemeenten en willen met dit voornemen de samenwerking tussen de partijen versterken. “Suver Thús is gespecialiseerd in de huishoudelijke ondersteuning en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarmee is Suver Thús, volgens Patyna, de beste partij om dit onderdeel over te nemen”, aldus het persbericht.

Op 8 april 2021 is dan ook een intentieovereenkomst getekend door Patyna en Suver Thús. Het voornemen is dat cliënten en medewerkers van zorgorganisatie Patyna, onderdeel ‘huishoudelijke hulp’, overgaan naar Suver Thús.

In de intentieovereenkomst geven de partijen aan dat ze de huishoudelijke ondersteuning in de regio toekomstbestendig willen organiseren. Op dit moment worden de laatste onderzoeken gedaan. Het streven van beide partijen is dat de overname op 1 juni 2021 een feit is.

Vertrouwde hulp en continuïteit van baan gegarandeerd

Medewerkers van de huishoudelijke hulp van Patyna gaan met hun cliënten over naar Suver Thús, zo blijft de werkgelegenheid in de regio behouden. Cliënten houden de voor hen bekende, vaste huishoudelijke hulp. De overgang naar Suver Thús heeft geen invloed op de indicatie die cliënten van de gemeente ontvangen. In totaal gaat het om bijna 1000 klanten en ongeveer 180 medewerkers in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, De Fryske Marren en Tytsjerksteradiel.

Patyna is op zoek gegaan naar een sterke partij op het gebied van WMO-huishouding zodat werk én huishoudelijke hulp gegarandeerd blijven. Renate Kamphuis, bestuurder van Patyna, is blij met Suver Thús als overnamepartij. “Suver Thús past bij het DNA van Patyna.” Ook Suver Thús ziet kansen in deze overname. “Onze organisatie is volledig ingericht op de huishoudelijke ondersteuning. Wij kijken uit naar de samenwerking met de cliënten en huishoudelijke hulpen van Patyna”, aldus Herron van der Sluis, directeur Suver Thús.