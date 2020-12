Súdwest-Fryslân sluit jeugdketen vanwege hoge aantal besmettingen onder jongeren

SNEEK- De jeugdketen in de gemeente Súdwest-Fryslân moeten vanaf vrijdag dicht blijven. Dat heeft burgemeester Jannewietske de Vries(foto) besloten. De burgemeester doet dat omdat het aantal besmettingen bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar toeneemt.

De keten zouden eigenlijk al dichtmoeten omdat ze officieel vallen onder eet- en drinkgelegenheden. De keten zijn volgens de gemeente echter een uitlaatklep voor de jeugd en mochten daarom van de gemeente nog open zijn.

De keten mogen weer open als andere eet- en drinkgelegenheden weer open mogen en er een duidelijk coronaplan is waarin staat hoe de coronamaatregels toegepast en gehandhaafd worden. De gemeente moet dit plan goedkeuren.

GGD

Volgens de GGD springen de jeugdketen er niet echt bovenuit, als het gaat om plaatsen waar jongeren een besmetting oplopen.

In de gemeente Súdwest-Fryslân werden in de afgelopen 24 uur 46 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal van alle Friese gemeentes.