Steeds meer herbesmettingen door covid-19-virus

Om er zeker van te zijn dat het om een herbesmetting gaat, moet er een genetisch profiel zijn van die tweede besmetting. Dat wordt dan vergeleken met het profiel van de eerste besmetting.

En dat is het probleem, want dit voorjaar zijn er niet vaak profielonderzoeken gedaan. Verder is het materiaal uit keel of neus dat afgenomen is bij de coronatest lang niet altijd bewaard gebleven. Toch zijn er tientallen bewezen herbesmettingen.