Slaap jij slechter of juist beter in deze coronatijd?

SNEEK- In de maand maart ben je mogelijk artikelen tegen gekomen over slaap en slaapproblemen of misschien wel in een tv-programma. Dit omdat het 19 maart de World Sleep Day was. Er waren al veel mensen, zowel kinderen als volwassenen met slaapproblemen, maar door de corona zijn dit er nog meer geworden.

Stress doordat je niet of minder aan het werk kan. Je ligt te piekeren over het kunnen betalen van rekeningen. Angst om corona zelf te krijgen of bezorgd zijn om familieleden. Dit zijn allemaal redenen die ik hoor bij mensen met slaapproblemen. Ook hetgeen dat het ritme anders is nu we zoveel thuis werken kan voor slaapproblemen zorgen.

Een te hoge waarde van het stresshormoon cortisol in je bloed zorgt ervoor dat je moeilijk inslaapt. Ook slaap je er lichter door en ga je levendiger dromen. Je cortisol hoort ’s morgens hoog te zijn en ’s avonds zo laag mogelijk, waarna melatonine (tegenpool van cortisol) het overneemt. In hoeverre de mate van dat stresshormoon invloed heeft op je slaap, verschilt per persoon.

Er zijn ook mensen die nu juist beter slapen. Doordat je thuis aan het werk bent kun je mogelijk later opstaan of zelf bepalen wanneer je op de dag je werkzaamheden doet. Misschien ben je een avondmens en functioneer je 's avonds beter. Nu hoef je niet eerder op bed te gaan dan wat bij je bioritme past aangezien je er 's ochtends niet vroeg uit hoeft om op je werk te verschijnen. Hierdoor voel je je nu waarschijnlijk veel uitgeruster.

Tips

De biologische klok is belangrijk. Het brein wil weten wanneer het dag en nacht is. Het helpt om 's ochtends meteen in het felle licht te stappen en 's avonds juist de lichten wat te dempen. Veel mensen zijn in de herfst en winter minder gaan bewegen, wanneer het lichaam te weinig beweegt, is het ook niet moe genoeg om te gaan slapen. Hierdoor kun je moeite met inslapen krijgen. Gelukkig komen de mooiere dagen er weer aan, dus op naar buiten en bewegen!

Wanneer je thuis werkt zit je waarschijnlijk veel achter de computer/laptop. Neem ook thuis pauzes. Drink je bakje thee/koffie niet achter het scherm op, maar neem echt even pauzes. Een rondje lopen buiten kan ook geen kwaad.

Lukt het je zelf niet om van je slaapproblemen af te komen? Ik help je graag met slaapoefentherapie, vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Fransiska Horjus

(Kinder-) Oefentherapeut Cesar & (Kinder-) Slaapoefentherapeut

www.oefentherapiehorjus.nl of bel 06-54241519