“Skip die peuken, pak je pegels” videoclip en TikTok-filmpjes gelanceerd

De campagne draait sinds 26 oktober op volle toeren op diverse sociale mediakanalen, met rapper Mark Roggebrood als stem van de campagne. Per vandaag wordt hier ook zijn gezicht aan verbonden en lanceert het Regionaal Netwerk Rookbrij Opgroeien de bijpassende videoclip.

TikTok-filmpjes Naast de videoclip worden er vandaag TikTok-filmpjes gelanceerd, gemaakt door BSO-kinderen van Kids First COP groep. Vanuit Kids First COP groep wordt elk jaar aandacht besteed in het kader van een rookvrije generatie, vanuit de visie dat kinderen het verdienen om op te groeien in een gezonde en rookvrije omgeving. Vorig jaar rolden de kinderen een grote bal met de het woord ‘STOP’ er op door verschillende steden. Dit jaar vindt de aandacht online plaats door middel van dansfilmpjes op de rap. “We vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien, roken hoort daar wat ons betreft niet bij.” vertelt Esther Ottens – van Noordt, communicatieadviseur Kids First COP groep. Ze vervolgt: “Met deze actie creëren we naast bewustwording bij, hopelijk ook een gezonde toekomst voor de volgende generatie volwassenen.”

Wat is roken je waard? De campagne is gericht op scholieren, uit onderzoek blijkt dat zij worden geleid door emotie en beloning op korte termijn. Daarom wordt er ingestoken op de winst van het niet-roken. Dit onder de noemer “Wat is roken jou waard?”. De campagne toont wat gekocht kan worden voor het geld dat anders aan sigaretten besteed wordt. Naast de opvatting wat het materialistisch waard is, kan de vraag ook gesteld worden op basis van de gezondheid.

Wie rookt er nog?

Hoewel er steeds minder jongeren roken, rookt bijna 1 op 10 scholieren in de provincie Groningen nog. Op het VMBO in klas 3 rookt zelfs 1 op de 6 scholieren (bron: Jeugdgezondheidsmonitor 2019 GGD Groningen). Dit was voor het netwerk de aanleiding om samen met scholieren deze campagne te starten en hen bewust te maken van hun rookgedrag.

Financiële gevolgen Door middel van de slogan ‘Wat is roken jou waard? Skip die peuken, pak je pegels’ wordt de jeugd (12-25 jaar) aan het denken gezet over de financiële gevolgen van het roken. Op de website www.watisrokenwaard.nl kan berekend worden hoeveel geld wordt bespaard wanneer de ‘peuken geskipt’ worden. Want dat roken schadelijk is voor je gezondheid lijkt voor de meeste scholieren geen argument te zijn om te stoppen met roken, blijkt uit onderzoek van de GGD.