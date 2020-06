"Scholieren die minder dan acht kilometer hoeven te fietsen mogen niet met de bus"

SNEEK - Scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun middelbare school wonen, moeten lopend of fietsend naar school komen, of zich laten halen en brengen door hun ouders. Het is in principe niet de bedoeling dat ze gebruikmaken van het openbaar vervoer. Daar heeft het onderwijs afspraken over gemaakt met de overheid en vervoersbedrijven.